حياة كريمة أفعال مش كلام.. المبادرة الرئاسية تواصل العمل لتطوير الريف (صور)

المحافظات – أحمد مرعى – إبراهيم سالم – عبد الله صلاح – عماد عرفه – محمود مقبول

ما زالت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظات تؤتى ثمارها، وجارٍ العمل بها لتنفيذ مشروعات ضخمة على جميع المستويات والقطاعات، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير الريف المصرى، حيث واصلت محافظات مصر العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، والسعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.

ونفذت مبادرة حياة كريمة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات فى 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه، واستفاد حوالى 4.5 مليون مواطن، وتم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى.

ففى محافظة القليوبية تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها لتحسين جودة حياة المصريين، ومن بين المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة نحو 770 مشروعا بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بتكلفة تصل لـ7.7 مليار جنيه، وتستهدف المبادرة تنفيذ مشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية والصحة والكهرباء والمجمعات الخدمية والزراعية، بالإضافة للأعمال التى تتم بمراكز الشباب والرياضة والكبارى والرصف.

وفى الأقصر يتم العمل فى فعاليات حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" تحت رعاية فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، والتى تستهدف 2346 سيدة و1512 رجل و2672 طفل، بمشاركة 50 رائدة ريفية فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مدينتى أرمنت وإسنا.

وفى محافظة أسوان كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فريق عمل وحدة حياة كريمة باستمرار الجولات الميدانية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وضمان الانتهاء من كل المشروعات فى مواعيدها المحددة.



العمل فى صرف صحي القرامطة



العمل فى صرف صحي نجوع الرياينة والحاجر



العمل فى مشروعات حياة كريمة



جانب من حملة طرق الأبواب احميها من الختان بقرى حياة كريمة



جانب من مشروعات حياة كريمة بسوهاج



جانب من مشروعات حياة كريمة



حملة طرق الأبواب احميها من الختان بقرى حياة كريمة بالاقصر



حملة طرق الأبواب احميها من الختان بقرى حياة كريمة بالأقصر_1



حملة طرق الأبواب احميها من الختان بقرى حياة كريمة فى الأقصر



حملة طرق الأبواب احميها من الختان بقرى حياة كريمة



سير حملة طرق الأبواب احميها من الختان بقرى حياة كريمة



صرف صحي السلام



صرف صحي الشوكا_1



صرف صحي القرامطة



صرف صحي تل الزوكي بام دومة



صرف صحي كوم العرب بمشطا



صرف صحي نجوع الرياينة والحاجر



فعاليات حملة طرق الأبواب احميها من الختان بقرى حياة كريمة



مشروعات الصرف الصحى بسوهاج



مشروعات حياة كريمة