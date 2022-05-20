جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن على رحلة طائرة الخطوط الجوية البريطانية اشتبه مينا نادى مأمور اللجنة الجمركية لصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة عبداللطيف مأمور الفحص، ومحمد صبحى رئيس القسم فتبين وجود أشياء معتمة .

وبالعرض على جابر موسى مدير الجمرك قام بتكليف هيثم خلف تحت إشراف محمد سيد مراد مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب بحضور هانى حافظ أمن جمركى فتم العثور على 138 قطعة بوزن 3 كيلو جرام من الأحجار الكريمة (زمرد وياقوت وزفير) بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 5 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وقام بالعد والتحريز لجنة من محمود صبرى وأحمد فتحى وكريم فتحى تحت إشراف مهند سامى مدير الحركة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.