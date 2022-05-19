جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب أدوية وهواتف

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولتى تهريب عدد من عبوات الأدوية البشرية وهواتف المحمول بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنه ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥ وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية في الراكب ط. م مصرى الجنسية، وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أيمن سالم وأمنية عبد النبي تم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على سعد عبادى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من مايكل نبيل ومحمود غنيم مأمورى الجمرك بحضور محمد عثمان أمن جمركي ومحمود يعقوب مكافحة التهرب الجمركي لتفتيش امتعه الراكب فتبين وجود عدد من عبوات الأدوية البشرية (لينبرازا وتاجريسو) والتى تستخدم فى علاج الأورام مخبأة داخل ملابس الراكب ولم يقر عنها.



المضبوطات

وفى المحاولة الثانية فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة طائرة خطوط ويز إير الجوية التركية اشتبه محمد حلمى رئيس الوردية في الراكب ا . س . ا مصرى الجنسية.

وقامت نفس اللجنة بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 10 هواتف محمولة ماركة أيفون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بمليون و١٩٢ ألف جنيه.



جانب من المضبوطات

وقرر مصطفى العربى مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ١٤ و١٥ لسنة ٢٠٢٢.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.