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توافد محبي شيخ الأزهر عبد الحليم محمود على ضريحه في ذكرى ميلاده (فيديو)

الجمعة، 20 مايو 2022 03:07 م
توافد محبي شيخ الأزهر عبد الحليم محمود على ضريحه في ذكرى ميلاده (فيديو) ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود
الشرقية- فتحية الديب

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توافد طلاب العلم من إندونيسيا، ومن محبي ومريدي العارف بالله شيخ الأزهر الراحل الشيخ الدكتورعبد الحليم محمود، على ضريحه بمسقط رأسه في قرية السلام بالشرقية قي ذكرى ميلاد.
 
فعلى ضفاف ترعة الإسماعيلية بعزبة أبو أحمد، بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ولد الشيخ عبد الحليم محمود سنة 1328هـ ويوم 10 مايو 1910، ونشأ فى أسرة كريمة شريفة ميسورة، مشهورة بالصلاح والتقوى، وهو الابن الأكبر لأشقاء "3 ذكور و4 بنات.
 
كان والده - رحمه الله - صاحب دينٍ وخلقٍ وعلم، وحفظ الشيخ القرآن الكريم فى سِنٍّ مبكر، ثم دخل الأزهر سنة 1923م، وظل به عامين ينتقل بين حلقاته، حتى تم افتتاح معهد "الزقازيق" سنة 1925م، فألحقه والده به؛ لقربه من قريته، ثم التحق بعدها بمعهد المعلمين المسائي، فجمع بين الدراستين، ونجح فى المعهدين، ثم عُيِّن مُدَرِّسًا، ولكن والده آثر أن يكمل الشيخ عبد الحليم دراسته، ثم تقدم الشيخ لامتحان إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية فنالها عام 1928م فى سنة واحدة.
 
 
واستكمل الشيخ الإمام دراسته العليا، فنال العَالِمية سنة 1932م، ثم سافر إلى فرنسا؛ لإتمام الدراسة فى جامعاتها، وذلك على نفقته الخاصة، وآثر الشيخُ عبد الحليم أن يَدْرس تاريخَ الأديان والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، وفى سنة 1938م التحق بالبعثة الأزهرية، التى كانت تَدْرس هناك، وقد تم له النجاح فيما اختاره من علومٍ لعمل دراسة الدكتوراه، وتقلد العديد من المناصب العليا منها وزير الأوقاف، وشيخ الأزهر الشريف، وبعد عودة الشيخ الإمام عبد الحليم محمود من رحلة الحج فى 16 من ذى القعدة 1398هـ، الموافق 17 من أكتوبر 1978م قام بإجراء عملية المرار بمستشفى بالقاهرة، وتوفى بعد 3 أيام من إجراء العملية، وتلقت الأمة الإسلامية نبأ وفاته بالأسى، وصلى عليه ألوف المسلمين الذين احتشدوا بالجامع الأزهر ليشيعوه إلى مثواه الأخير، تاركًا تُرَاثًا فِكْرِيًّا زَاخِرًا، ما زال يعاد نشره وطباعته، وتم دفنه بضريح بناءه شقيقه الشيخ "عبد الغنى" بجوار مسجد القرية بالشرقية، بعد أن تبرع الإمام بجميع ما يملك ومات دون أن يترك شيئا سوى سيرته العطرة
 
ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (2)
ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (2)

ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (3)
ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (3)

ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (4)
ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (4)

ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (5)
ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (5)

ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (6)
ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (6)

ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (7)
ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (7)

ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (8)
ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (8)

ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (9)
ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (9)

ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (10)
ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (10)

ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (11)
ذكرى ميلاد العارف بالله شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمو (11)

 


الشرقية

الشيخ عبد الحليم محمود

شيخ الأزهر

ذكري ميلاد شيخ الازهر

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