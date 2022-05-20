اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 12:56 م
أكرم القصاص
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تايوان تسجل 85 ألفا و720 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 مايو 2022 11:36 ص
تايوان تسجل 85 ألفا و720 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة خلال 24 ساعة مرضى كورونا ـ صورة أرشيفية
تايبيه (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الصحية فى تايوان، اليوم الجمعة، تسجيل 85 ألفا و720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و156 ألفا و291 إصابة.

وسجل مركز القيادة المركزية للأوبئة، خلال الفترة نفسها، 49 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 1284 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية.

ومن بين الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الـ49، التي تم الإعلان عنها اليوم، 28 رجلا و21 امرأة تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والتسعينيات، وقد تم تصنيفهم جميعا على أنهم حالات خطيرة.

 


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