بعد قداس الأربعين لكاهن الإسكندرية..إشادة بالقضاء لإحالة قاتله إلى المفتى (فيديو)

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، مع هانى رزق تلميذ القمص أرسانيوس وديد كاهن الكنيسة، والذى راح ضحية حادث قتل، حيث شهدت كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بكرموز صلاة قداس الأربعين على الكاهن.

وقال هانى رزق، إنه تتلمذ على يد القمص ارسانيوس وديد، وتربطه علاقة وثيقة به منذ سن صغير، وكان صديقا لوالده، وكان مرافقا له فى الخدمة بالكنيسة، واصفا اليوم بأنه يوم عيد سماوى للقديس الذى نال الشهادة.

حيث اشاد بالحكم العادل بإحالة اوراق المتهم الى المفتى، و اكد على ان قضاء مصر الشامخ و النزيهه أعاد الحق و حكم الحكم العدل على القاتل .

و حول الخدمة الكنسية للكاهن ، قال انه كان يميل الى القاء الهموم و طلب حل ابنشاكل من الله دون تدخل بشرى ، و كان دائم العطاء و الخدمة و الاصوام بطقوس خاصة به .

كما كشف عن قصة رواها احد الكهنة بتنبأ القمص أؤسانيوس وديد بوفاتة ،حينما قال له احد الكهنة بأن كنيستة خلوة لكن صغيرة ،ليرد علية القمص أرسانيوس ،بانها صغيرة على أد ايامة على الارض .



وقد شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22 برئاسة المستشار وحيد صبرى، اليوم، ثانى جلسات قضية قتل الكاهن ارسانيوس وديد كاهن كنيسة العذراء بالإسكندرية، والتى قررت فيها هيئة المحكمة إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتى وتحديد جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وبدأت أحداث القضية، عندما شهدت محافظة الإسكندرية، حادثا بشعا قام خلاله رجل مسن، بطعن القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية، مما أدى إلى حالة من الحزن الشديد لدى جميع المصريين بسبب هذا الحادث المؤسف.

والقمص أرسانيوس وديد، من مواليد 1966، وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021، بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى.



