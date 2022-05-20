اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 08:37 م
أكرم القصاص
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بايدن يشيد بالشراكة القوية بين أمريكا وكوريا الجنوبية في مجال التكنولوجيا

الجمعة، 20 مايو 2022 07:14 م
بايدن يشيد بالشراكة القوية بين أمريكا وكوريا الجنوبية في مجال التكنولوجيا بايدن
أ ش أ

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أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية في مجال التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن شركة سامسونج استثمارات بـ 17 مليار دولار في مجال الشرائح الإلكترونية بأمريكا.

وأعرب بايدن - في كلمته، خلال زيارته لمقر شركة سامسونج بكوريا الجنوبية، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية - عن سعادته بالشراكة الأمريكية - الكورية في مجال التكنولوجيا والشرائح الإلكترونية مع شركة سامسونج، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة ستمكن البلدين من إنتاج أكثر من 3 آلاف شريحة الكترونية.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ستساعدنا في المضي قدمًا نحو طاقة نظيفة وتشارك النمو الاقتصادي في الطاقة والأمن والبيئة، معربًا عن شكره لشركة سامسونج على هذه الشراكة وإنجازاتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بايدن على أهمية توريد الشرائح الألكترونية بصورة منتظمة وقوية بين البلدين، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أظهرت ضعف منظومة التوريد للشرائح الالكترونية، والتي أثرت بشكل سلبي على الصناعات المختلفة في جميع بلدان العالم.

وأضاف أن بلاده تحاول بشكل كبير الاستثمار في البحوث والشرائح الإلكترونية وتوليها أهمية كبرى.

وحول الحرب في أوكرانيا، شدد على توريد السلع والاقتصاد الوطني لايجب الاعتماد على دول لا تشاركنا قيمنا، ويجب العمل مع شركائنا، لافتًا إلى أن استراتيجية واشنطن بناء وتعزيز الروابط والعلاقات عبر الحدود.

وشدد على أن كوريا الجنوبية الجنوبية والولايات المتحدة يريدون الأمن والسلام والاستقرار في العالم، مؤكدا على ضرورة تعميق وتقوية أواصر العلاقات بين البلدين.

 


بايدن

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة

التكنولوجيا

امريكا


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