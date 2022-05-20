بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 20 مايو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بإطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على تخصيص مساحة 7670.95 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل استخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، باسم "مدينة إسنا الجديدة"، لاستيعاب الزيادة السكانية وخدمة أهالي المحافظة.

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وأيضاً الموافقة على السير في إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمبنى الإضافي لكلية الهندسة، بجامعة الاسكندرية، حتى يتم الوفاء بالأماكن اللازمة للعملية التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب، فضلاً عن الموافقة على السير في إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية، لنادي الاتحاد السكندري، فرع سموحة بمحافظة الإسكندرية، بهدف تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية والأندية، لتطوير الأداء بأفضل صورة حضارية، تتفق وأسلوب العصر، وتأهيل البنية الأساسية والمنشآت بصفة دائمة.

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 120 بتاريخ 15 يوليو 2018، بحيث يتم تخصيص قطعة أرض لمحافظة القاهرة، بحي الشرابية، لاحتياج المحافظة لإقامة مستشفى عليها، بنظام البدل، كقطعة أرض بديلة عن القطعة رقم 33 بمساحة 10 آلاف م2، بمنطقة المجازر، بمدينة العاشر من رمضان، والموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع، في قطعة أرض مساحتها 2200 م2، كائنة بحي الكوثر بالمحافظة لصالح جمعية رعاية الطلبة بسوهاج، لإنشاء مدارس خاصة عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/أبو قير، بمبلغ 600 ألف يورو، والموقع بين مصر والبنك، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بمبلغ 83 مليون يورو، للمساهمة في المرحلة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والعضو المنتدب بالشركة، وعضو مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع محافظ جنوب سيناء لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور نائب المحافظ، حيث أكد ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بجانب عقد اجتماع لاستعراض خطوات إقرار إعفاءات ضريبية، ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر، والإمارات، والمملكة الأردنية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، ورئيس قطاع المحليات، بجانب عقد اجتماع لمتابعة موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، والتنسيقات التي تتم بين الوزارات والجهات المعنية التي تتولى التنفيذ، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تكثيف التواجد بالمقرات الحكومية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، وأعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، فضلاً عن اجتماع لمتابعة التحضيرات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد وزير الخارجية السابق، المنسق العام للمؤتمر، والوكيل الدائم بوزارة التخطيط، ومستشار الوزيرة.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى الاجتماع الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ومنظومة توريد الأقماح، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وجهود جذب الأسواق البديلة إليها، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني، فضلاً عن الاجتماع السابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بجانب اجتماع مع مسئولي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA"، بمناسبة عقد اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة، والتي تستضيفها مصر لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، وللمرة الثانية في تاريخ القارة الإفريقية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي، حيث تلقت المنظومة ورصدت 83 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي، ونجحت في مراجعة وفحص ودراسة 81 ألف شكوى وطلب، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي عالمي بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما تضمنت الأنشطة أيضاً، الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين الحاضرين خلال المؤتمر الصحفي العالمي والتعقيب عليها مع وزراء المجموعة الاقتصادية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تلقى نحو 100 سؤال غطت كل جوانب الاقتصاد والإدارة في مصر، وكذلك شهد سيادته مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة، وكل من الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية "إنكوم"، وشركة "أوكيانوس العالمية "؛ بشأن وضع إطار عام لتنظيم التعاون المشترك؛ لإقامة مشروع مشترك باسم " أوكيانوس مصر"، لتصنيع بدائل البلاستيك من خلال تكنولوجيا "Made From Stone".

واستكمالاً للأنشطة، أضاف التقرير، أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، وشركة "إنرجي 3 الدولية"؛ لتنفيذ محطة معالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى ديزل حيوي و"جرافين" بمنطقة "كوم أوشيم" في محافظة الفيوم، كما أرسل برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك شارك في مؤتمر غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد " البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي إلى مصر، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة، وأيضاً شهد سيادته إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، حيث قال إن تغير المناخ يُعد واحداً من أهم القضايا التي تحظى باهتمام مصر وعلى مستوى العالم، مؤكدا أن مصر لن تألو جهدا خلال رئاستها لمؤتمر COP 27 في السعى الدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة، وذلك خلال مؤتمر حضره وزراء الخارجية، والبيئة، والبترول، والتخطيط، والتعاون الدولى، والزراعة، والتجارة والصناعة، وعدد من كبار المسئولين.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، والرئيس التنفيذي بمجموعة "ستيلانتس" المصنعة لسيارات بيجو وفيات وسيتروين وكرايسلر وغيرها، وعدد من مسئولي الشركة، حيث تخطط الشركة لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والمدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية، حيث أعرب عن تطلعه لأن تمثل زيارة وفد اتحاد المصارف العربية فرصة لاطلاعهم من أرض الواقع على حجم التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي برئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة آليات دعم الصناعة المصرية، حيث أوضح أن جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة تتضمن توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية، وكذلك التقى مع وزيرة التعاون الدولي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل أعمال البعثة التجارية المصرية للملكة المتحدة، ووفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري.