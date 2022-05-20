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النيابة العامة تأمر بحبس متهمين من المعتدين على فتى من ذوي الهمم بطوخ

الجمعة، 20 مايو 2022 12:55 ص
النيابة العامة تأمر بحبس متهمين من المعتدين على فتى من ذوي الهمم بطوخ المستشار حماده الصاوى النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس متهميْنِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتعدي على فتًى من ذَوي الهمم وهتك عرضه والتنمر به، وتصوير ذلك التعدي ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي. 
 
وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط المتهمينِ بارتكاب الواقعة، حيث أُلقي القبض على أحدهما وَسلَّمَ آخرُ نفسَه للقسم لمّا علِمَ صدورَ الأمر بضبطه، وباستجوابهما أقرَّا بارتكابهما الواقعة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس كلٍّ منهما أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.
 
 

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