القبض على شاب صادر ضده حكم حبس بتهمة التشهير بطليقته بصور فاضحة

كتب كريم صبحى

ألقت أجهزة الأمن، القبض على شاب، صادر ضده حكم قضائى بالحبس 3 سنوات، بتهمة ابتزاز طليقته بصور فاضحة، وإرسال عبارات تهديد انتقاما منها.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا من سيدة، اتهمت طليقها بالتشهير بها وابتزازها بصور فاضحة، التقطها لها أثناء فترة زواجهما، ولفق لها صورا ومحادثات غير حقيقية، وقام بإرسالها إلى أصدقائها، انتقاما منها بسبب طلاقها منه، وتم تشكيل فريق بحث، وتبين من تحريات الإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات صحة الاتهام، وأن المتهم أرسل صورا للمجنى عليها خادشه للحياء انتقاما منها بسبب طلاقها منه، حيث قام بإرسال تلك الصور الى بعض أصدقائها عبر تطبيق "الواتس اب " ومن خلال حسابات مزيفة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" للتشهير بها، لتأمر النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة جنح الاقتصادية التي قضت بحبسه 3 سنوات مع الشعل، ويتم القبض عليه من وحدة تنفيذ الأحكام.