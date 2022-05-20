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السيطرة على حريق شقة سكنية في الوراق

الجمعة، 20 مايو 2022 12:40 م
السيطرة على حريق شقة سكنية في الوراق حريق شقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 
 
 

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