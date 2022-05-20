وقال الرئيس الأوكراني، في خطاب عبر الفيديو، " منطقة دونباس، المحتلون يحاولون زيادة الضغط. الوضع هناك جحيم. هذه ليست مبالغة".. مؤكدًأ أن القوات الروسية تكثف ضغوطها في منطقة دونباس.

واعتبر زيلينسكي أن المساعدات الضخمة التي أعلنت واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثمارا في أمن الغرب، قائلاً : "بالنسبة إلى شركائنا، الأمر ليس مجرد إنفاق أو تبرع.. هذه مساهمتهم في أمنهم، لأن حماية أوكرانيا تعني حمايتهم ضد حروب وأزمات جديدة قد تتسبب بها روسيا".

وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق، أمس، على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار لدعم الجهود العسكرية لأوكرانيا في مواجهة روسيا، في وقت بدأ وزراء مال مجموعة السبع مناقشة المبالغ التي يمكن أن تنفقها كل دولة لدعم كييف.