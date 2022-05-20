الداخلية تضبط عصابة بالشرقية تسرق المواطنين بالإكراه

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالشرقية، تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) أنه حال سيره بسيارته الملاكى بدائرة المركز إعترض طريقه (3 أشخاص مجهولين) يستقلون سيارة ملاكى بدون لوحات وقام (إثنين منهم) بالترجل من السيارة وبحوزة أحدهما سلاح نارى وقاما بتهديده والإستيلاء على سيارته وهاتفه المحمول ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه ضم (عدد 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (2 بندقية آلية- وخزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار - الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهتهم إعترافوا بإرتكابهم الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.