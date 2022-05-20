أعلن البنك الدولى استعداده لمساعدة السلطات العراقية في بناء خارطة الطريق لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة.
وذكر البنك المركزى العراقى - في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولي الخاصة بتعزيز الدعم لبرنامج إصلاحات القطاع المالي العراقي، والمنعقد فى عمان، اليوم الجمعة، والذي شارك فيه محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.
وأضاف البنك أن البعثة راجعت برامج التعاون والدعم المقدم من البنك الدولي إلى البنك المركزي ووزارة المالية العراقية بهدف إصلاح القطاع المالي وتعزيز دوره في تمويل التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن البعثة ركزت على منهجيات إصلاح المصارف الحكومية وبناء القدرات ودعم نظام المدفوعات والخدمات المالية الرقمية والبنى المالية التحتية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التعاون المشترك لزيادة العمق المالي، والتأكيد على أهمية التمويل الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أهمية مبادرة البنك المركزي العراقي في دعم تمويل منظومات الطاقة الشمسية بمبلغ تريليون دينار.
من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الطيران المدني العراقية، تمديد عضوية العراق في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني.
وقالت الهيئة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن هيئة الطيران المدني العراقي تمكنت ضمن جهودها ومساعيها المتواصلة مع دول الأعضاء في المنظمة العربية للطيران المدني وخلال مشاركتها في أعمال الجمعية العامة السابعة والعشرين للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في المملكة المغربية، من تمديد عضوية العراق في المجلس التنفيذي حتى نهاية عام 2024.
وأوضح البيان أنه نتيجة سلسلة متواصلة من المفاوضات والتفاهمات المستمرة مع الدول العربية كافة وبعد جولة من اللقاءات المتواصلة تم التصويت من قبل الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني على تمديد عضوية العراق والمجلس التنفيذي حتى نهاية عام 2024 ، وكذلك تمديد عمل اللجان الفنية للمنظمة والتي تضم كل من ( لجنة النقل الجوي ، ولجنة السلامة الجوية ، ولجنة أمن الطيران ، ولجنة الملاحة الجوية ، ولجنة البيئة).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة