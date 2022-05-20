وذكرت هيئة الإذاعة الإسترالية (إيه بي سي) اليوم الجمعة، أن الحالة التى تم تسجيلها في مدينة "ملبورن" لرجل في الثلاثينيات من عمره ظهرت عليه أعراض خفيفة قبل العودة إلى البلاد قادما من العاصمة البريطانية (لندن) في 16 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه طلب العناية الطبية ولا يزال في العزل بمستشفى ألفريد.

وأضافت القناة، أن الحالة الثانية لرجل في الأربعينيات من عمره عاد إلى مدينة "سيدني" قادما من أوروبا ظهرت عليه أعراض خفيفة عقب العودة بعدة أيام.

وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة لا تنتشر بسهولة بين البشر، وتشبه الجدري الذي يصيب الإنسان وعادة ماتكون أعراضها خفيفة، حيث يتعافى معظم الأشخاص في غضون أسابيع قليلة، لكن قد تتسبب أحيانا في مرض شديد لدى بعض المصابين.