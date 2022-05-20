احذر 6 أمراض شائعة فى الصيف.. اعرف طرق الوقاية منها

كتبت - ميرفت رشاد

قد يجعلك الطقس الحار أكثر عرضة للإصابة بأمراض والتهابات أخرى، غالبًا ما يكون جسم الإنسان مصابًا بالجفاف ولديه جهاز مناعة ضعيف في الصيف، علاوة على ذلك، يزيد الطقس الحار أيضًا من وجود العديد من الكائنات الحية المسببة للعدوى، وفى السطور القادمة سنوضح الأمراض الأكثر شيوعًا التي قد تكون عرضة للإصابة بها هذا الصيف وكيفية منع تطورها، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

تسمم غذائي:

التسمم الغذائي هو الأكثر شيوعًا خلال فصل الصيف، يحدث التسمم الغذائي عندما نستهلك طعامًا فاسدًا أو ملوثًا أو غير صحي، يجعل طقس الصيف الحار عملية تلوث الطعام أسرع، قد يجعلنا هذا عرضة لاستهلاك الأطعمة الملوثة دون أن ندرك ذلك، تأكد أيضًا من تبريد الطعام وعدم تركه بالخارج لفترات طويلة.

ارتفاع الحرارة:

بعبارات بسيطة ، يحدث ارتفاع الحرارة عندما تكون درجة حرارة الجسم أعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه، يحدث هذا عندما تبقى تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، قد يتسبب ارتفاع الحرارة في أمراض أخرى مرتبطة بالصيف مثل السكتات الدماغية الحرارية والإجهاد الحراري وما إلى ذلك، أفضل طريقة لعلاج ارتفاع الحرارة هو الترطيب المنتظم ، وشرب السوائل، وارتداء الملابس الرقيقة، والاستحمام كلما دعت الحاجة.



الأمراض الجلدية:

قد يكون سبب طقس الصيف الحار أو تحفزه أو تفاقم حالات جلدية مختلفة، قد يكون للأمراض المرتبطة بالجلد مثل الذئبة ، والتصلب ، والصدفية ، وما إلى ذلك أعراض التهابية في الصيف، لتجنب تفاقم المرض الجلدي أو التسبب فيه ، اغتسل بانتظام ، واستخدم الأدوية الموصوفة.

الصداع:

الصداع شائع جدًا خلال فصل الصيف، قد يحدث الصداع بسبب الشمس الحارقة والطقس أو بسبب الجفاف، البقاء تحت أشعة الشمس أو حتى في الهواء الطلق في الطقس الحار يمكن أن يجعلك تتعرق كثيرًا، قد يؤدي ذلك إلى إصابتك بالجفاف وانخفاض الطاقة، تأكد من استهلاك كمية كافية من الماء وأيضًا تناول الطعام بانتظام أو تناول المشروبات.

حمى القش:

حمى القش هي عدوى تسبب حساسية شائعة في الصيف، قد تصاب بحمى القش إذا كان جسمك غير قادر على محاربة العدوى، أكثر أعراض حمى القش شيوعًا هي الحمى والخمول والسعال ودموع العيون وانسداد الأنف والعطس، يمكن تجنبه بالحفاظ على نظافة محيطك ، والحفاظ على نظام مناعة صحي ، وارتداء قناع للوجه إذا لزم الأمر.

الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة:

قد يتسبب الطقس الحار في حدوث طفح جلدي أو احمرار على الجلد بسبب الملابس التي نرتديها أو بسبب الاحتكاك، يحدث هذا في كثير من الأحيان إذا كنت تتعرق أو تمشي لساعات طويلة، أفضل حل هو تجنب ساعات طويلة في الهواء الطلق، إذا كان ذلك أمرًا لا مفر منه ، يمكنك استخدام المراهم أو كريمات الطفح الجلدي والتهيج لتجنبها وعلاجها.