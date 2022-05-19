كيف تعتني بقلبك في الصيف؟ لا تفرط فى ممارسة الرياضة

كتبت - ميرفت رشاد

تزيد ارتفاع درجة حرارة الصيف من درجة حرارة أجسامنا، ولذلك يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية باردة، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية حالية أن يعانوا من نوبة قلبية أو سكتة دماغية إذا لم يتخذ المرء الاحتياطات الكافية خلال فصل الصيف، وفى السطور القادمة سنوضح النصائح الحيوية التي ستساعد الشخص المصاب بأمراض القلب على عيش حياة صحية، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

كيف يؤثر الطقس الحار على القلب؟

عندما ترتفع درجة الحرارة ، يعمل الجسم بشكل مختلف، يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر وأن يضخ الدم بشكل أسرع لأجزاء أخرى من الجسم لتنظيم درجة حرارته، إذا لم يتم تبريد الجسم بشكل صحيح، فقد يعاني المرء من ضربة شمس، نظرًا لأن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر، فإن أولئك الذين يعانون من مشاكل قلبية موجودة مسبقًا معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، الأشخاص المصابون بقلوب تالفة أو ضعيفة لديهم فرص أكبر للإصابة بضربة الشمس والجفاف وعدم انتظام ضربات القلب والذبحة الصدرية والنوبات القلبية ، والتي قد تكون مهددة للحياة في بعض الحالات.

تعرف على التدابير المختلفة للعناية بقلبك خلال فصل الصيف:

لا تفرط في ممارسة الرياضة:

خلال فصل الصيف ، تكون درجة حرارة الجسم أعلى ويعمل قلبك بجهد أكبر، قد يضطر الشخص الذي يقوم بأي نشاط قوي إلى ضخ الدم بشكل أسرع، إنه أفضل خيار لممارسة الرياضة في الداخل عن طريق تجنب الطقس الحار خاصة بين الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، تجنب الساعات التي تكون فيها الحرارة في ذروتها.

شرب كمية كافية من الماء:

قد يكون بعض مرضى القلب يعانون من قيود على تناول المياه ولكن خلال فصل الصيف ، يجب تخفيف قيود المياه قليلاً لأنه يضمن بقاء الجسم عند درجة حرارة منظمة، يحافظ على ترطيب الجسم ويمكن للمرء أداء جميع الوظائف بسهولة، شرب الماء الكافي ينظم ضربات القلب ويطرد السموم من الجسم.

تجنب الكافيين والكحول:

الكافيين والكحول يؤديان إلى الجفاف، يعتبر الجفاف خطيرا لمن يعانون من أمراض القلب، يحتاج الجسم في الصيف إلى الماء ليبقى في درجة حرارة مضبوطة ، لذا تجنب القهوة أو الشاي أو الكحول التي تسبب الجفاف لك، يمكنك أيضًا اختيار العصائر أو ماء جوز الهند أو اللبن، أولئك الذين خضعوا لعملية دعامات وصمامات قلب اصطناعية يجب أن يكونوا يقظين لأن الجفاف قد يؤدي إلى زيادة سماكة الدم ، مما قد يسبب انسداد الدعامة.

اتباع نظام غذائي متوازن:

حاول تضمين جميع العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي، تناول الفاكهة الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقول والعدس والبقوليات، تجنب الأطعمة السريعة والحارة والدهنية والمعلبة والمعالجة. الامتناع عن التدخين قدر الإمكان.

ابق على اتصال مع الطبيب:

قد يصاب مرضى القلب التاجي بنوبات الذبحة الصدرية خلال فصل الصيف بسبب الضغط المفرط على القلب وقد يحتاجون إلى الأكسجين، هؤلاء الأشخاص معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالرجفان الأذيني وفشل القلب الاحتقاني وبالتالي ، يجب أن يظل المصابون بأمراض القلب في صحة جيدة وأن يتخذوا الاحتياطات اللازمة عند ارتفاع درجة الحرارة.