هل تتناول مكملات حرق الدهون لإنقاص الوزن؟ 5 آثار جانبية يجب أن تعرفها

كتبت إيناس البنا

كلنا نريد أن نفقد بعض الوزن، ونريد جميعًا أن تختفي دهون البطن، وهناك عدة طرق لفقدان بعض الوزن، ومعظم الناس يجربون الجيم والتمارين الرياضية لانقاص الوزن.لكن الخيار الآخر لحرق الدهون، هو استخدام المكملات، ولكن تناول هذه المكملات لا يعني أنك تحصل على نظام غذائي متوازن أو أنك بحاجة إلى ممارسة الرياضة بشكل أقل.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن بعض الآثار الجانبية يمكن أن تحدث بسبب تناول هذه الدهون في نظام فقدان الوزن نوضحها فيما يلى.

ما هي حارقات الدهون؟



مكملات حرق الدهون مشهورة جدًا وتساعدك على اكتشاف فقدان الوزن في وقت سريع، تحتوي على مادة الكافيين بالإضافة إلى مكونات عادية تستخدم في حرق الدهون، هذه المكونات موجودة أيضًا في حبوب حرق الدهون.

وفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن تسرع حرق الدهون من فقدان الوزن، ومع ذلك ، يمكن أن يكون لها أحيانًا آثار جانبية ضارة بجسمك، هناك العديد من أخصائيى التغذية ينصحون بعدم تناول أي حارق للدهون أثناء مرحلة فقدان الوزن.

الآثار الجانبية لحرق الدهون



فيما يلي بعض الآثار الجانبية لحرق الدهون التي يجب أن تعرفها.

1. الآثار النفسية



يمكن أن يكون لحرق الدهون آثار جانبية سلبية للغاية على صحتك العقلية، يمكن أن ينعكس أيضًا على حالتك العاطفية وتوازن عواطفك، حسب بعض الأبحاث، فإن حبوب حرق الدهون يمكن أن تسبب في الواقع العصبية والسلوك العدواني والقلق وتقلب المزاج، والأشخاص الذين يعتادون بانتظام على تناول حبوب أو مكملات حرق الدهون معرضون لخطر شديد بالتسبب في اضطرابات الصحة العقلية.

2. فقدان الشهية



تهدف هذه المكملات إلى تقليل الدهون في جسمك ، ولكنها لا تؤثر على جوعك، لكن من الملاحظ أن العديد من حارقات الدهون تحتوي على مواد كيميائية بالإضافة إلى بعض الهرمونات التي تحفز عقلك، حيث يرسلون إشارات إلى عقلك بأن جسمك ومعدتك ممتلئة، هذه المكملات تزيل أدوية الجوع العامة.

3. الجفاف



تحتوي معظم محارق الدهون على عوامل تجفيف يمكن أن تكون خطيرة جدًا على صحتك، خاصة في هذا الطقس الحار

4. الأرق

يمكن أن يؤثر التحسن في معدل ضربات القلب بالإضافة إلى حالة التمثيل الغذائي التي تحدث بسبب حبوب أو مكملات حرق الدهون على روتين نومك بسبب محتوى الكافيين بها، الذي يكون لها تأثير سلبي على نومك.

5. ضغط الدم



تعمل مكملات حرق الدهون بشكل طبيعي على تسخين الجسم، وهذا يساعد على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك ويؤدي إلى حرق الدهون حيث تم تخزينها، هذا هو السبب في زيادة سرعة فقدان الوزن، ولكن بسبب هذا ، فإن المكملات الموجودة في ضغط الدم يمكن أن تؤثر في الواقع على قياس ضغط الدم ومعدلضربات القلب.