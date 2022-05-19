مصر والصومال يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

استقبل رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى، اليوم الخميس، فى مكتبه بمقديشو سفير مصر لدى الصومال محمد الباز، وفقا للوكالة الصومالة الوطنية للأنباء.

وخلال اللقاء، بحث دولة رئيس الوزراء مع السفير المصرى لدى البلاد سبل تعزير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت مصر رحبت بإتمام الانتخابات الرئاسية فى جمهورية الصومال الفيدرالية بنجاح يوم 15 مايو الجارى، والتى فاز بها الرئيس "حسن شيخ محمود"، بوصفها خطوة هامة على صعيد تحقيق الاستقرار فى البلاد.

كما تؤكد مصر على مواصلتها دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار فى الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، وذلك من أجل تخطى الصومال لتحدياته الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالى فى مستقبل مزدهر.