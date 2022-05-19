محافظ الغربية يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية في اجتماعه الأسبوعي

الغربية عادل ضرة

ناقش الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 21 /22 وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير المساعد ومديري الإدارات المركزية بالديوان.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف مشروعات الكهرباء بالمحافظة والبالغ تكلفتها 25.272 مليون جنيه والتي وصلت نسبة تنفيذها 97%، كما ناقش مشاريع الكباري والأنفاق إلى جانب مناقشة مشروعات تحسين البيئة والبالغ نسبة تنفيذها 41% بتكلفة إجمالية قدرها 72,9 مليون.

وفي ذات السياق تم مناقشة تدعيم الوحدات المحلية بمبلغ 141 مليون، والتي قاربت على الانتهاء بنسبة 99% بالإضافة إلى مشروعات الأمن، الإطفاء والمرور 82% بإجمالي تكلفة بلغت 38,8 مليون جنيه.

كما ناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بالمحافظة والتي بلغت نسب نهو الأعمال بها إلى 71,5 % بتكلفة مالية بلغت 343,94 مليون حيث يتم رصف 159 طريق وشارع بطول 210 كم في جميع أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ مشروعات المحافظة التنموية في القطاعات الست السابقة بإجمالي تكلفة 636,226 مليون بنسبة تنفيذ 73% ومن المتوقع نهوها قبل نهاية يونيو المقبل.