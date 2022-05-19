محافظ الغربية يبحث رفع كفاءة شبكات المحمول بمركز زفتى

الغربية محمد طارق

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول ومفوضي وزارة الاتصالات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، ونجوى العشيري السكرتير المساعد، وذلك لمناقشة إنشاء محطات تقوية لشبكات المحمول ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العقبات التي تواجه الشركات المنفذة لإقامة أبراج المحمول لتقوية الشبكات بقرى مركز زفتى، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يتم حاليا إنشاء 58 برج محمول منتشرة في قرى مركز زفتى، وتم إنهاء 6 منها وجاري التجهيز لاستكمال 52 أخرى.