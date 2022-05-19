اليوم السابع
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متى تصبح الزوجة ناشزا طبقا للقانون؟.. خبير قانونى يجيب

الخميس، 19 مايو 2022 06:00 ص
متى تصبح الزوجة ناشزا طبقا للقانون؟.. خبير قانونى يجيب محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين عن "نشوز الزوجة"، ومتى تصبح الزوجة ناشز، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
 
فى هذا الصدد، قال المحامى خالد محمد، إن الزوجة تعد ناشز في حالة الذهاب إلى أشخاص قد منعها زوجها عنهم، أو في حالة إدخال أشخاص إلى منزله في حالة رفضه لذلك.
 
وأضاف الخبير القانونى، أن ابتعاد الزوجة عن فراش الزوجية وعدم تلبية الواجبات الزوجية، بالإضافة إلى الامتناع عن إعطاء الزوج الحقوق الشرعية، إلا في حالة المرض أو في حالة تحمل المرأة العذر الشرعي لها ففي هذه الحالة لا تعد المرأة ناشزًا.
 
 
وأشار إلى أن الزوجة تصبح ناشز حال مخالفة طاعة الزوج سواءً كان ذلك فى تلبية حقوقه الشرعية، أو مخالفة طلباته أو قرارته بعدم الذهاب لمكان ما على سبيل المثال، وفى حالة مخالفة الزوجة لهذه الشروط يحق للزوج رفع دعوى نشوز بمحكمة الأسرة.

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