وذكر بيان لشركة "ماكدونالدز" - بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أن الشركة أعلنت خروجها النهائى من السوق الروسية، وذلك بعد أكثر من 30 عاما من التشغيل في البلاد،".. مضيفا أن الشركة بدأت عملية بيع مشاريعها الروسية لشركة محلية روسية".

ولن تتمكن مطاعم "ماكدونالدز" بعد البيع من استخدام اسمها وشعارها وعلاماتها التجارية وقائمة طعامها، ولكنها ستحتفظ بعلاماتها التجارية في روسيا.

وتتوقع الشركة تكبد خسائر تتراوح من 1.2 إلى 1.4 مليار دولار بسبب شطب صافي الاستثمارات في السوق الروسية والخسائر الكبيرة من التحويل بالعملات الأجنبية.