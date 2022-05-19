كشف غموض العثور على جثة طفلة فى الدقهلية.. ووالدتها بين المتهمين

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت القوات الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية ملقاة بجوار أحد المصارف بنطاق مركز أجا، حيث تبين أن وراء مصرع الطفلة 4 أشخاص من بينهم والدة الطفلة وصديقتها وأحد الأشخاص وزوجته، حيث ارتبطت والدة الطفلة وصديقتها بالمتهم بعلم زوجته.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد المصارف بزمام قرية تلبنت التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث مركز أجا برئاسة المقدم كريم عبد الرازق رئيس المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ حوالي 5 سنوات، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات.

وبتقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم كريم عبد الرزاق مباحث أجا، تبين أن المتهمين وراء مصرع الطفلة 4 أشخاص من بينهم والدة الطفلة وصديقتها وأحد الأشخاص وزوجته، فى مدينة الجيزة وهم الأم “ش ا” وصديقتها "ه ا“ وعشيقهما ”م ف" وزوجته “ك س” كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات عن طريق تطبيقات الإنترنت ويقومون بسحب قائدها وسرقة سيارته، وقاموا بسرقة السيارة التي قاموا بارتكاب واقعة قتل الطفلة بها.

وارتبطت والدة الطفلة وصديقة الأم بعلاقة بالمتهم بعلم زوجته ورغبتها، وبعد علم الطفلة قاموا بمداومة تعذيبها خلال شهرين بحرقها بجسدها ووضعها للنوم بالدولاب وتحت السرير وحبسها بغرفة بمفردها وغلقها عليها، وقاموا بالاتفاق على التخلص منها بحيلة اعتقدوا بأنها ستفلتهم من العقاب، فقاموا بالاتفاق على وضعها بصندوق السيارة حتى الاختناق والموت، وبعد 6 ساعات وعند فتحهم الصندوق وجدوها تنازع الحياة وتحرك يدها وتستغيث بهم وفى حالة إعياء فقاموا بغلق الشنطة عليها مرة أخرى لمدة يوم ونصف حتى فارقت الحياة وتيبس جسدها وقاموا بالتخلص منها.



وكانت نقلت الجثة لمشرحة المستشفى، وتكثيف الجهود لكشف غموض الجريمة، خاصة مع عدم وجود بلاغ غياب خلال الفترة الأخيرة بنطاق المركز، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.