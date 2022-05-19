طقس الخليج..غيوم جزئية بالسعودية وطقس معتدل بالبحرين

وكالات

نقل وجيز لحالة الطقس ببعض دول الخليج العربى يتراوح بين حار ومعتدل.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، فيما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم سيكون معتدلاً بوجه عام .

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 20 %.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا ومغبرا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب غرباً و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:16 والمد الثاني عند الساعة 02:56 و الجزر الأول عند الساعة 09:32 الجزر الثاني عند 20:32.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 23:38 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 18:25 و الجزر الثاني عند الساعة 06:27.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 24 75 30 دبي 38 25 75 35 الشارقة 40 25 80 25 عجمان 39 25 80 30 أم القيوين 41 25 80 25 رأس الخيمة 41 25 85 30 الفجيرة 37 28 90 20 العين 43 23 70 20 ليوا 42 22 75 20 الرويس 34 28 70 35 السلع 34 26 75 30 دلما 35 28 75 45 طنب الكبرى 36 27 80 35 طنب الصغرى 36 27 80 35 أبو موسى 36 27 85 30.

الكويت

حار نهارا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.

مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.