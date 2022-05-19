ضبط المتهم بابتزاز طليقته بصورها الخاصة في البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات للابتزاز والتهديد بالتشهير بها ونشر صور خاصة لها من قِبل طليقها مما سبب لها أضرار معنوية وأدبية .

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة) وتبين أنه بتاريخ 26 أبريل 2022 تبلغ للأجهزة الأمنية من المذكورة بقيام طليقها (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) بإرسال رسائل صوتية عبر تطبيق "تيليجرام" تتضمن عبارات تهديد بالتشهير لوجود خلافات بينهما والتى أدت لطلاقهما.

وبالفحص الفنى تبين صحة ما ادعته الشاكية، وقيام طليقها بإرتكاب تلك الواقعة ، وتم تحرير محضر بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات .