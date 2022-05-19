اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سويسرا تعلن إعادة فتح سفارتها فى كييف

الخميس، 19 مايو 2022 11:45 ص
سويسرا تعلن إعادة فتح سفارتها فى كييف الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت سويسرا اليوم الخميس، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف بعد شهرين ونصف من الإغلاق بسبب التدخل العسكري الروسي.
 
وقالت وزارة الخارجية السويسرية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إنها ستعيد فتح سفارتها في كييف، مشيرة إلى أن خمسة موظفين، بمن فيهم السفير كلود وايلد، من المقرر أن يعودوا إلى العاصمة الأوكرانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وأضافت الوزارة أن قرار إعادة فتح سفارة سويسرا بعد إغلاقها مؤقتا قبل شهرين ونصف، استند إلى تحليل متعمق للوضع الأمني.

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