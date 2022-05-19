اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 04:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سفير ليتوانيا بالقاهرة: بقايا الطعام تسبب مشاكل للبيئة.. وممتن لمصر لاستضافة cop27

الخميس، 19 مايو 2022 02:59 م
سفير ليتوانيا بالقاهرة: بقايا الطعام تسبب مشاكل للبيئة.. وممتن لمصر لاستضافة cop27 سفير ليتوانيا بالقاهرة
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال سفير ليتوانيا بالقاهرة ارتوراس جالوناس، إن مصر وليتوانيا يعملان بشكل جاد معًا لتطوير الروابط السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن إضافة قضية المناخ فى جانب من جوانب التعاون، يؤدى إلى علاقات أكثر استدامة وعمق.
 
وأشار السفير فى مقطع فيديو نشره موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الخاص بالاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إلى أن ليتوانيا تدعم مؤتمر الأطراف في دورته السبعة وعشرين، معلنًا امتنانه  لمصر لإستضافتها  المؤتمر هذا العام، وأنها ستكون فرصة رائعة لإقامة روابط أكثر استدامة وعمق بين البلدين.
 
وأكد ارتوراس، أن بقايا الطعام تتسبب فى مشكلات كبيرة للبيئة، سواء تركت الطعام في الطبق أو فى الثلاجة فمخلفات الطعام تمثل أزمة كبيرة  قائلًا: التغيرات البسيطة في روتينك اليومى قد يتسبب فى تحقيق فرق كبير.. وفر الطعام  واستخدم طرق أكثر ذكاء لتخزين الطعام وحفظه.
 
ويأتي الفيديو بالتزامن مع مؤتمر cop27 المنعقد فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لمواجهة التغيير المناخى والتوعية بمخاطره والعمل على مواجهته.
 
 
 

سفير ليتوانيا

التغيير المناخى

توفير الطعام

بقايا الطعام


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة