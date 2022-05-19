كتب أحمد عرفة

قال ساولي نينيستو رئيس فنلندا، إن انضمام بلاده للناتو لا يمثل تهديدا لأي طرف، متابعا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأمريكى جو بايدن فى العاصمة الأمريكية واشنطن: مساعينا للانضمام لحلف الناتو خطوة هامة وتاريخية.

وأضاف رئيس فنلندا: مساعينا للانضمام لحلف الناتو تلقى دعما كبيرا.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، مع رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، إن الولايات المتحدة تدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وأكد بايدن: "فنلندا والسويد حليفتان للولايات المتحدة ومن قبلنا للناتو ويلبيان متطلبات العضوية لذا لا يوجد سبب لرفض عضويتهم وبالنظر لتجربتهم الديمقراطية اعتقد أنهما سيجعلان الناتو أكثر قوة".