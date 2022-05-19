الرئيس الأمريكى: انضمام فنلندا والسويد للناتو يجعل الحلف أكثر قوة

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، مع رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، إن الولايات المتحدة تدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وأكد بايدن: "فنلندا والسويد حليفتان للولايات المتحدة ومن فبلنا للناتو ويلبيان متطلبات العضوية لذا لا يوجد سبب لرفض عضويتهم وبالنظر لتجربتهم الديمقراطية اعتقد انهما سيجعلان الناتو اكثر قوة"

وأضاف: "اتعهد بالدفاع عن البلدين خلال فترة نظر حلف الناتو في انضمامهم"، واكد الرئيس الأمريكي ان انضمام الدولتان لا يشكل تهديدا لاي احد.

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته: "لقد تناقشنا بشأن ما يحدث في أوكرانيا واتفقنا علي سبل لضمان الامن في المحيط الأطلسي".

في نفس السياق، رحب أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، بطلب فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف، وذلك بعد تلقى خطابات التقديم من سفيرى الدولتين.

وقال ستولتنبرج : "الطلبات التي قدمت اليوم هي خطوة تاريخية، وسينظر الحلفاء الآن في الخطوات التالية التي يجب اتخاذها"وأضاف "يجب أخذ المصالح الأمنية لجميع الحلفاء في الاعتبار، ونحن مصممون على العمل على جميع القضايا والتوصل إلى نتائج سريعة"