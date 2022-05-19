رئيس الوزراء الإيطالى: هناك حاجة لعمل دولى لتجنب أزمة غذاء وفتح الطريق للقمح الأوكرانى

فاطمة شوقى

شدد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى على الحاجة إلى عمل دولى منسق لتجنب أزمة غذاء نتيجة للصراع الروسى الأوكرانى الجارى، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال دراجي، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي بشأن مستجدات الصراع الروسى الأوكرانى، "هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات منسقة لوقف أزمة الغذاء المحتملة الناتجة عن الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أنّه تحدث أيضًا عن تلك القضية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي "نحن بحاجة إلى مبادرة مشتركة بين جميع الأطراف لفتح ملايين الأطنان من القمح المحصورة في موانئ جنوب أوكرانيا، يجب السماح للسفن التي تحمل هذه الحبوب بالمرور، وإذا تم تعدين الموانئ ، يتم تطهيرها لهذا الغرض."

كما شدد دراجى على أنّه "يجب على جميع الأطراف المعنية فتح قوس للتعاون لتجنب أزمة إنسانية من شأنها أن تقتل الملايين من الناس في أفقر جزء من العالم".

وكان دراجى أشار إلى هشاشة الطاقة في السنوات الأخيرة وعلى الحاجة لتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة، وقال دراجى إن "هدفنا ليس فقط زيادة إمدادات الغاز الطبيعي التي نحتاجها كوقود انتقالي، ولكن أيضًا الاستثمار في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة".

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن "الاتفاقية الموقعة فى أبريل مع الجزائر تنص على دعم تطوير الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة منخفضة الكربون ومشاريع لنقل شبكات الكهرباء في الجزائر والربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا."