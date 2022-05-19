اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئاسة شئون الحرمين تقوم بتطهير وتعقيم جبلى الصفا والمروة أسبوعيا

الخميس، 19 مايو 2022 02:03 م
رئاسة شئون الحرمين تقوم بتطهير وتعقيم جبلى الصفا والمروة أسبوعيا الكعبة ـ أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعمل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين على تطهير جبلى (الصفا والمروة) بالمسجد الحرام، بشكل دورى (مرة كل أسبوع)، وفق خطة العمل المعدة مع وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير والوقاية. وفق بيان للسفارة السعودية.
 
وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعانى، إنه يتم تطهير الجبلين بأدوات ومواد نظافة خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة من الكوادر المعمارية، الذى يتمثل عملها فى متابعة وضع جبلى (الصفا والمروة) بشكل يومى لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الأتربة والغبار وغيرها.
 
وأشار الودعانى إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتى بإشراف وتنظيم من وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، وتنفيذاً لتعليمات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

شئون الحرمين

الحرم المكى

اخبار شئون الحرمين


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة