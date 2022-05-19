ختام فعاليات دوري المصالح الحكومية لكرة القدم في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، دوري المصالح الحكومية لكرة القدم، برئاسة الدكتورعزت محروس، اليوم الخميس، وذلك بمعسكر الشباب بمصيف بلطيم، احتفالا بعيد العمال، والذى تم تنفيذه بالمحافظة بمشاركة فرق المصالح الحكومية خلال شهر مايو وتم تصعيد 12 فريق للمشاركة بالختام المقام، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف تنفيذي مصطفي غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.

وقال الدكتورعزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن دورى المصالح الحكومية جاء فيه دوري خماسي كرة القدم احتفالا بعيد العمال، بمشاركة 12هيئة حكومية على مستوى المحافظة، وهم، كفر الشيخ وقلين وسيدى غازى وسيدي سالم ومطوبس وفوه وبلطيم والحامول وبيلا والرياض ودسوق وبرج البرلس.

وفي نهاية فعاليات الدوري، سلم وكيل وزارة الشباب والرياضة، كأس البطولة لفريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ممثلة لإدارة بلطيم الحاصل على المركز الأول، وتم توزيع الجوائز على فريق الادارة الصحية ممثلا بإدارة سيدي سالم بالمركز الثانى، وفريق شركة الكهرباء ممثلة لإدارة دسوق بالمركز الثالث. وحصل فريق اللجنة الرياضية ممثلا لإدارة شباب قلين بالمركز الرابع.