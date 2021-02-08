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رئيس جامعة القناة يستقبل المنتخب الممثل لمحافظة الإسماعيلية بدورى المصالح الحكومية

الإثنين، 08 فبراير 2021 02:52 م
رئيس جامعة القناة يستقبل المنتخب الممثل لمحافظة الإسماعيلية بدورى المصالح الحكومية استقبال رئيس جامعة قناة السويس لفريق منتخب الجامعة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أستقبل الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة اليوم الأثنين،  منتخب جامعة قناة السويس عقب فوزه على منتخب مصلحة البريد بضربات الجزاء وإختياره للمشاركة بدورى الجمهورية للمصالح الحكومية ، ممثلاً لمحافظة الإسماعيلية ، لتقديم التهنئة لفوزهم فى المبارة النهائية والوصول إلى دورى الجمهورية ، معلناً تقديم كل الدعم لمنتخب الجامعة فيما هو قادم

حضر اللقاء هدى فرج أمين عام الجامعة ولاعب النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق حسنى عبد ربه

وصرح جمال مبارك رئيس اللجنة الرياضية ، أن الفوز الذى حققه منتخب جامعة القناة يعد إنجاز كبير متمنياً للفريق التوفيق بدورى الجمهورية .

يذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب الجامعة يضم كلا من سيد شعبان المدير الفنى لمنتخب وسلامة المدير الإدارى لمنتخب الجامعة الدكتور أحمد رفاعى وأحمد رزق أخصائى العلاج الطبيعى.


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