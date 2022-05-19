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جوتيريش: التغير المناخى ووباء كورونا والحروب والنزاعات فاقمت من أزمة الغذاء

الخميس، 19 مايو 2022 06:28 م
جوتيريش: التغير المناخى ووباء كورونا والحروب والنزاعات فاقمت من أزمة الغذاء جوتيريش
كتب أحمد عرفة

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قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن  60% من سكان العالم الذين يعانون من نقص الغذاء يعيشون في مناطق النزاعات.

 

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال اجتماع للمنظمة أن التغير المناخي ووباء كورونا والحروب والنزاعات فاقمت من أزمة الغذاء.

 

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، مع رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، إن الولايات المتحدة تدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

 

وأكد بايدن: "فنلندا والسويد حليفتان للولايات المتحدة ومن فبلنا للناتو ويلبيان متطلبات العضوية لذا لا يوجد سبب لرفض عضويتهم وبالنظر لتجربتهم الديمقراطية اعتقد انهما سيجعلان الناتو اكثر قوة".


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