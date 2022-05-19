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بى بى سى: بوريس جونسون يغيب عن قائمة غرامات حفلات "داونينج ستريت" الجديدة

الخميس، 19 مايو 2022 03:13 م
بى بى سى: بوريس جونسون يغيب عن قائمة غرامات حفلات "داونينج ستريت" الجديدة بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يتلقى أى غرامات أخرى متعلقة بخرق حفلات داونينج ستريت لقيود كورونا بعد أن أعلنت شرطة العاصمة إنهاء التحقيقات وإصدار 126 غرامة متعلقة بالقضية.

 

وتلقى جونسون وزوجته ، كارى، إشعارات بالغرامة الشهر الماضى لحضورهما احتفال بعيد ميلاده، لكن لن يتم تغريمهما مرة أخرى، وقال المتحدث الرسمى باسم جونسون: "أكدت الشرطة أنها لن تتخذ أى إجراءات أخرى فيما يتعلق برئيس الوزراء".

 

فى حين أن دفع غرامة واحدة لجونسون من شأنه أن يحد على ما يبدو من احتمالية تحركات نواب حزب المحافظين للإطاحة به، فإنه يواجه الآن نشر التقرير الكامل عن التجمعات غير المشروعة من قبل الموظف المدنى الكبير سو جراى، والذى من المقرر أن يتم نشره الأسبوع المقبل.

 

وقال المتحدث باسم جونسون: "يسر رئيس الوزراء أن التحقيق قد انتهى، ويود أن يشكر هيئة الرصد على عملها"، وردا على سؤال عما إذا كان جونسون سيصدر بيانًا عامًا، قال إن جونسون "سيحدث البرلمان فى المقام الأول بمجرد نشر تقرير سو جراى".

 

وقال إن تقرير جراى سينشر "كما ورد" ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن نشر صور أو أدلة أخرى، قال: "سوف يعود الأمر إلى سو جراى فيما يتعلق بالمعلومات التي تتضمنها في تقريرها".

 

ومن بين الغرامات البالغ عددها 126 غرامة، تلقى بعض الأشخاص أكثر من إشعار بعقوبة ثابتة، وقالت شرطة لندن إنها لن تعلن عن أسمائهم.

 

وقالت نائبة زعيم حزب العمال، أنجيلا راينر: "حدث خرق لقاعدة المقاييس الصناعية في قلب شارع بوريس جونسون في داونينج ستريت. يجب علينا الآن أن نرى تقرير سو جراي يُنشر بالكامل على وجه السرعة. حان الوقت لرئيس الوزراء أن يتوقف عن الاختباء ".

 

وشهد التحقيق عمل 12 محققًا من خلال 345 وثيقة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وسجلات الأبواب ومداخل اليوميات وإفادات الشهود و510  صور فوتوغرافية وصور كاميرات المراقبة و 204 استبيانات.


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بوريس جونسون

حفلات داونينج ستريت

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