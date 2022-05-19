اليوم السابع
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شرطة لندن تنهى تحقيقاتها فى "حفلات داونينج ستريت" بإصدار 126 غرامة لـ100 مسئول

الخميس، 19 مايو 2022 01:23 م
شرطة لندن تنهى تحقيقاتها فى "حفلات داونينج ستريت" بإصدار 126 غرامة لـ100 مسئول بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
كتبت: نهال أبو السعود

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انتهت شرطة لندن من تحقيقاتها فى اختراق قيود كورنا فى داونينج ستريت المعروفة باسم "بارتي جايت"، وقالت إن التحقيق اكتمل، وتم إصدار 126 غرامة على حفلات حدثت فى ثمانية تواريخ، وفقا لشبكة بي بي سي.

 

وقالت سكوتلانديارد، إنها لن تكشف عن هويات الأشخاص الذين تم تغريمهم، وأشارت إلى أن أكثر من 100 رجل وامرأة قد عوقبوا عدة مرات في بعض الأحيان، واعترف كل من رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك بتلقي عقوبات ومن المتوقع أن يؤدى الإعلان إلى إطلاق دعوات استقالة جديدة.

 

تضمنت الأحداث التى تبين أنها انتهكت قوانين كورونا، حفلة حديقة داونينج ستريت في 20 مايو 2020 ، والاحتفال بعيد ميلاد جونسون فى 19 يونيو 2020 ، والتجمع في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في 13 نوفمبر من ذلك العام - اليوم لرحيل دومينيك كامينجز.

 

كما تم فرض غرامات على حفل عيد الميلاد في داونينج ستريت في 18 ديسمبر 2020 ، وهو حدث المشروبات في مكتب مجلس الوزراء في اليوم السابق بالإضافة إلى حدث أقيم ليلة جنازة الأمير فيليب.

 

وقالت نائبة مفوض سكوتلاند يارد ، هيلين بول ، إن التحقيق اكتمل الآن، وأضافت: "كانت المعلومات التي تلقيناها فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة في داونينج ستريت ووايتهول كافية للوصول إلى معاييرنا لبدء مثل هذا التحقيق".

 

وأكدت قائلة: "كان تحقيقنا شاملاً وحياديًا وتم استكماله بأسرع ما يمكن ، نظرًا لكمية المعلومات التي يجب مراجعتها وأهمية ضمان وجود دليل قوي لكل إحالة لإشعار عقوبة ثابتة".


المملكة المتحدة

اخبار بريطانيا

حفلات داونينج ستريت

بوريس جونسون

الأمير فيليب


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