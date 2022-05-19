اليوم السابع
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الخميس، 19 مايو 2022 05:22 م
أكرم القصاص
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انطلاق لجنة المشاورات السياسية الجزائرية - السعودية برئاسة وزيرى الخارجية

الخميس، 19 مايو 2022 04:30 م
انطلاق لجنة المشاورات السياسية الجزائرية - السعودية برئاسة وزيرى الخارجية وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة
أ ش أ

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انطلقت الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية الجزائرية - السعودية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
 
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قبيل انطلاق أعمال هذه اللجنة المشتركة، قد أجرى محادثات ثنائية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الذي وصل مساء أمس الأربعاء إلى الجزائر.
 
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أكد الجانبان على توافق الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والقضايا العربية والإقليمية والدولية، وسبل دعم الأمن والاستقرار والازدهار ومواجهة التحديات بما يحقق التقدم لشعبي البلدين ويدعم الأمن والسلم الدوليين.

الجزائر

السعودية

رمطان لعمامرة

الأمير فيصل بن فرحان


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