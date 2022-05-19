وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر-في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، "أكدنا للتو أن بريدجيت برينك.. ستصبح سفيرة للبلاد في أوكرانيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رشح في وقت سابق، الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة، بريدجيت برينك، للعمل كسفيرة فوق العادة، ومفوضة لأوكرانيا، وتعمل برينك حاليا سفيرة للولايات المتحدة في جمهورية سلوفاكيا، ووصفها البيت الأبيض بأنها "عضوة محترفة في السلك الدبلوماسي"، حيث أمضت 25 عاما في وزارة الخارجية، وبدأت حياتها المهنية في العاصمة الصربية بلجراد.