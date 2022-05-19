اليوم السابع
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يسع 4 آلاف طن يوميا.. تعرف على مصنع السلام للتخلص الآمن من المخلفات

الخميس، 19 مايو 2022 07:00 ص
يسع 4 آلاف طن يوميا.. تعرف على مصنع السلام للتخلص الآمن من المخلفات تدوير المخلفات - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يعتبر مصنع السلام للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة أحدث مصانع المخلفات الصلبة فى محافظة القاهرة، والذى تفقده قبل أيام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
 
"اليوم السابع" يوضح فى التقرير التالى معلومات عن مصنع السلام للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة:
 
1. مصنع السلام واحد من مصنعين لتدوير المخلفات بالقاهرة أحدهما بمايو
2. تبلغ السعة التصميمة لمصنع السلام نحو 4000 طن/ يوم
3. يبلغ متوسط كمية المدخلات اليومية من المخلفات التى تصل إلى المصنع 3500 طن/ يوم 
4. يتم تشغيل خطوط الاستقبال الثلاثة بالمصنع للمعالجة والتدوير عبر السيور وماكينة الفرم والفاصل الهوائى على مدار 24 ساعة 
5. يتم فصل المخلفات واستخراج السماد العضوى كمنتج نهائى جاهز للبيع
6. توجيه بعض المرفوضات لإنتاج الوقود البديل وباقى ناتج المعالجة إلى الدفن الصحى الآمن
7. وزير التنمية المحلية وجه برفع كفاءة عمليات المعالجة وتدوير المخلفات بالمصنع لعدم تكدس وتراكم المخلفات الواردة بصورة يومية
8. شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة إحكام السيطرة على عمليات نقل وتحميل المخلفات غير الصالحة للمعالجة إلى المدفن الصحى بالعبور لعدم إلقاء حمولات السيارات فى أى مكان.
9. يتم إعداد تقرير شامل حول تقييم العمل وآلية تشغيل المصنع ومراجعة الالتزامات التى تعهدت بها الشركة.
 
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات داخل محافظة القاهرة وباقى محافظات الجمهورية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى عدم تراكم أى كميات للقمامة فى الشوارع والتخلص الآمن منها.

مصنع السلام

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تدوير المخلفات

اخبار القاهرة

التخلص من المخلفات


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