الرئيس الأوكراني: الوضع العسكري في منطقة دونباس يشبه "الجحيم"

كتب أحمد عرفة

قال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكراني، إن الوضع العسكري في منطقة دونباس يشبه "الجحيم" ، وقال فولوديمير زيلينسكي، إن دونباس دمرت بالكامل والوضع العسكري هناك كارثي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، مع رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، إن الولايات المتحدة تدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وأكد بايدن: "فنلندا والسويد حليفتان للولايات المتحدة ومن فبلنا للناتو ويلبيان متطلبات العضوية لذا لا يوجد سبب لرفض عضويتهم وبالنظر لتجربتهم الديمقراطية اعتقد انهما سيجعلان الناتو اكثر قوة"