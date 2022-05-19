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الخارجية الروسية تطلب من سلوفينيا تخفيض عدد بعثتها الدبلوماسية فى موسكو

الخميس، 19 مايو 2022 07:24 م
الخارجية الروسية تطلب من سلوفينيا تخفيض عدد بعثتها الدبلوماسية فى موسكو لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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طالبت وزارة الخارجية الروسية من سلوفينيا تخفيض عدد بعثتها الدبلوماسية في موسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عدم علم (الكرملين) بأي تفاصيل عن الخطة الإيطالية المقترحة لأوكرانيا، ولكنه رحب في الوقت ذاته بأي جهود تساهم في إيجاد تسوية للأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس "إن مشاركة كل من يمكنه الإسهام في التسوية موضع ترحيب، ولا أحد يرفض مثل هذه الجهود المخلصة، حتى الآن لا نعرف للأسف أي تفاصيل عن الخطة الإيطالية، ولقد علمنا بهذا الأمر من خلال وسائل الإعلام فقط".

 

 

 

 


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