جاء ذلك في بيان لقيادة الجيش اللبناني عن أعمال الوفد المشارك عنه في الاجتماع الثلاثى الذى عقد اليوم فى مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) جنوبي لبنان بحضور قائد اليونيفيل اللواء ارولدو لاثارو ووفد من الجيش الاسرائيلى.

وأوضح البيان أن الاجتماع الثلاثي ضم وفدا من ضباط الجيش اللبناني ترأسه منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحادة، موضحا أن الجانب اللبناني تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة.