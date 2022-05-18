وزير الداخلية اللبنانى: الشعب رفع صوته من أجل بناء الدولة وتثبيت الهوية العربية

وأضاف مولوى ــ فى تصريح صحفي، اليوم /الأربعاء/ - أن الاستحقاق الانتخابي مر، داعيا لأن يكون هم المواطنين العمل لنهضة البلد وبنائه.

واعتبر أن الانتخابات النيابية هي بمثابة فجر جديد بدت ملامحه وسيستكمل لوطن أفضل، موجها الشكر لكل لبنانية ولبنانى.



وبدأ مولوي التحضير لإجراء الانتخابات النيابية منذ توليه المنصب في 10 سبتمبر الماضي حتى تم اجراء الانتخابات في الداخل والخارج خلال الشهر الجاري رغم ضعف الإمكانيات المادية.



وأسفرت نتائج الانتخابات عن خسارة تيار 8 مارس (الذى يضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وعدد من الحلفاء)، بالإضافة إلى تقدم ملحوظ لحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والمستقلين وقوى المجتمع المدني.