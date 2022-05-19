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الجيش الروسى ينشر دبابات "Terminator" فى دونباس بأوكرانيا.. صور

الخميس، 19 مايو 2022 12:17 م
الجيش الروسى ينشر دبابات "Terminator" فى دونباس بأوكرانيا.. صور الجيش الروسى -أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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نشرت روسيا عربات قتال مدرعة تعرف باسم دبابات "Terminator" في أوكرانيا، حيث تكبدت موسكو خسائر عسكرية في منطقة دونباس، ويمكن لها الاشتباك مع أهداف متعددة فى وقت واحد وعلى ارتفاعات مختلفة، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

 

وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء ريا نوفوستى: "جنبا إلى جنب مع فصائل الدبابات ، تشارك BMPTs [الملقبة بـ Terminator] في تدمير المواقع والمركبات المدرعة وطواقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات الأوكرانية".

 

دبابات terminator
دبابات terminator

 

يزعم أن المركبات العسكرية، التي يمكنها الاشتباك مع أهداف متعددة في وقت واحد وعلى مستويات ارتفاع مختلفة ، شوهدت وهي تتجه نحو سيفيرودونتسك في منطقة لوجانسك في عدة مقاطع فيديو.

 

وقال المصدر إن الدبابات التي تدعم المركبات القتالية أو BMPT أثبتت فائدتها، وستمكن الجيش الروسي من تشكيل تكتيكات وتحديد مكانها في المجموعات المدرعة، وأضافوا أن التجربة في ساحة المعركة مع أوكرانيا أظهرت أن Terminators مطلوبة لتكثيف الاستقرار القتالي لروسيا.

 

الدبابات 1
الدبابات 1

 

 

terminator اثناء العرض
terminator اثناء العرض

 

تم نشر المركبات، التي تم عرضها لأول مرة في عام 2013 في معرض الأسلحة الروسي ثم في موكب يوم النصر في عام 2020، وتم تطوير BMPT-72 بواسطة شركة الآلات الروسية Uralvagonzavod. وهى تتألف من مدفعين عيار 30 ملم 2A42 وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات مع نظام توجيه بالليزر وقنابل يدوية ومدفع آلي ومدفع رشاش.

 

تستخدم الدبابات لتوفير دعم في مواجهة الدبابات والمركبات القتالية المدرعة أثناء المعارك ولإحباط الهجمات من طائرات الهليكوبتر أو الدرونز أو الطائرات الأخرى التي تحلق على ارتفاع منخفض، وتم تجهيز Terminators بدروع تفاعلية قابلة للانفجار ، والتي لديها القدرة على إرسال انفجار إلى الخارج عند الإصابة للحد من الضرر.


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