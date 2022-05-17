3 سناريوهات متوقعة لاستخدام بوتين القوة النووية.. "بوليتكو" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال ابو السعود

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من عواقب وخيمة في الآونة الأخيرة، وهددت موسكو مرة أخرى بعواقب لا يمكن التنبؤ بها اذا استمرت الولايات المتحدة في ارسال أسلحة الى أوكرانيا.

قالت مجلة بوليتكو ان استخدام السلاح النووي بالنسبة للرئيس الروسي "امر قابل للتفكير" حيث يمكن لبوتين ان يختار القيام بعرض للقوة العسكرية النووية كتحذير لوقف المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الأوكرانيين ورصدت 3 سناريوهات محتملة الحدوث.

-اختبار الغلاف الجوي عن بعد

استئناف بوتين للتجارب النووية فوق الأرض - عن طريق تفجير رأس حربي نووي منخفض القوة فوق منطقة نوفايا زيمليا ، موقع التجارب السوفيتية القديم في القطب الشمالي ، على سبيل المثال.

في حين أن الضرر الفعلي على الأرض والتساقط الإشعاعي سيكونان مهملين، إلا أن التأثير النفسي يمكن أن يكون هائلاً، حيث سيكون أول انفجار نووي من قبل قوة عظمى منذ انتهاء التجارب النووية في عام 1992، وأول قنبلة يتم تفجيرها في الغلاف الجوي بواسطة أي من الولايات المتحدة أو روسيا بعد أن تم حظر مثل هذه التجارب بموجب معاهدة في عام 1963.

كما سيكون تذكير قوي بأن بوتين يمتلك أسلحة نووية تكتيكية بكثرة - حوالي 2000 حسب آخر إحصاء - وهو مستعد لاستخدامها.

-انفجار في الجو فوق أوكرانيا

قد يكون الخيار الأكثر تأثيرا هو انفجار على ارتفاعات عالية لسلاح أكثر قوة على أوكرانيا نفسها، في اختبار عام 1962 ، فجرت الولايات المتحدة قنبلة هيدروجينية بقوة 1.4 ميجا طن في وسط المحيط الهادئ ، على بعد 250 ميلاً فوق سطح الأرض، تسببت النبضات الكهرومغناطيسية الناتجة بشكل غير متوقع في تعطيل إنارة الشوارع وتعطيل خدمة الهاتف في هاواي ، على بعد 900 ميل.

حدوث انفجار قوي مماثل فوق كييف لن يكون مذهلاً من الناحية المرئية فحسب ، بل من المحتمل أن يغرق العاصمة في ظلام دامس وصمت طويل من خلال التأثير على الأجهزة الإلكترونية وقد تمتد تأثيرات الكهرومغناطيسية إلى الدول الأعضاء في الناتو. لكن مدى الضرر لا يمكن التنبؤ به ، ويمكن أن تتأثر الاتصالات الروسية أيضًا.

-انفجار أرضي في أوكرانيا

الأكثر خطورة والأقل احتمالًا هو استخدام سلاح نووي ضد هدف عسكري ملموس مثل تعطيل تسليم الأسلحة إلى الأوكرانيين الذين يقاتلون في مدينة مثل ماريوبول.

بدلاً من ذلك، قد يفجر بوتين رأس نووي ضد أهداف عسكرية أو لوجستية في غرب أوكرانيا ذات الكثافة السكانية المنخفضة بعد تحذير الناس في المنطقة المستهدفة بالإخلاء، ولكن حتى أصغر سلاح نووي يمكن أن يشعل النيران في منطقة واسعة إذا تم تفجيره في الهواء، واعتمادًا على ارتفاع الانفجار، يمكن أن ينشر التداعيات الإشعاعية وربما تمتد إلى الدول الأعضاء في الناتو وروسيا نفسها.