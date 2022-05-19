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البنتاجون: القوات الروسية ما زالت لديها قدرات ضخمة فى العتاد والقوات

الخميس، 19 مايو 2022 06:12 م
البنتاجون: القوات الروسية ما زالت لديها قدرات ضخمة فى العتاد والقوات البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قال وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن القوات الروسية ما زالت لديها قدرات ضخمة في العتاد والقوات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن معارك قرب الحدود الروسية بين القوات الأوكرانية والروسية شمال خاركيف، متابعة: تراجع ملحوظ في الطلعات الجوية والقصف الروسي في أوكرانيا.

وفى وقت سابق نشرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا حول ما تنشره صحف أمريكية مرموقة بشأن استخدام روسي مزعوم للأسلحة النووية في أوكرانيا.

وبحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم" قالت إن الأمريكيين لا زالوا يلومون روسيا على إمكانية استخدامها المزعوم للأسلحة النووية في أوكرانيا، ويسعون بذلك لتحقيق عدد من الأهداف، لعل أوضحها هو تخويف مواطنيهم.

وتابعت: "لكن روسيا، والتي لم تهدد من قبل أي أحد باستخدام الأسلحة النووية على العكس تحذر جميع الأطراف من مثل هذه الخطوات غير المسؤولة طوال الوقت، إلا أن ذلك لا يناسب واشنطن".

وأشارت زاخاروفا إلى محاولات لنسب تصريحات بشأن أسلحة الدمار الشامل لوزير الخارجية، سيرجي لافروف، لكن الأمر لم ينجح، وتم كشف محاولة تزييف الحقيقة ببيان يفند تلك التصريحات المزيفة.


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