الأوقاف تنشر أسماء 48 مقرأة قرآنية للأئمة والمصلين بالجيزة

( 1 )مقرأة الشعراوي - سقارة

1. محمود رفاعى كامـــل زلط - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - شيخ مقرأة معتمد

2. عبدالرحمن عبد النبى عبد الرازق - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

3. هيثــــــم سـعد فتــحى عبد العزيز - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

4. حجاج سعــــيد محمـــدعامر - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

5. قطــــب محمد بدوي حسين - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

6. شعبان سعيد علــــى حسن - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

7. حمدى أحمد مـــبروك عبد المنعم - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

8. كامل عبد النبى أبوالعلاحمزة - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

9. عبدالنبى عمر محمدفرحات - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

10. عزت محمـــود محمد رجب - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

11. أيمن مبروك عبد المنعم مبروك - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

( 2 )مقرأة السادات – سقارة

1. محمد رفاعى كامل زلط - البدرشين أول - السادات سقـارة - شيخ مقرأة معتمد

2. أحمد ماهرعبدالله حسانين - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

3. هانى عبد النبى عبدالرازق عبد الباقى - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

4. سعد عبد النبى سعد فرج خليل - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

5. يحيى ربيع على قطب - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

6. مصطفى ماجد عبد السلام إبراهيم - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

7. عمرو عبد النبي عبد الرازق عبد الباقى - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

8. عمرو عبد العاطى سيد عبد الواحد - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

9. على حســـــــن إبراهيم إبراهيم - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

10. عبد الرحمن أحمد حسن سيد غنيم - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

( 3 )مقرأة الرحمن – السكة الحديد

1. السيد إبراهيم السيد بدوى - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. محمد متولى إبراهيم متولى - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

3. عمرو رمضان يمانى عجمى - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

4. أحمد شتات أبوالعلا سيد - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

5. محمد فوزى عبد الغفار بكر - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

6. على عبد الفتاح نصرمحمد - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

7. عبد الفتاح عبد العظيم عبد المنعم - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

8. عماد محمد خليــل سليمان - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

( 4 )مقرأة الهداية – أبو صير

1. رجب فتحى حسن عيسى - البدرشين أول - الهداية أبو صير - شيخ مقرأة معتمد

2. أسامة كاسب على عبد المقصود - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

3. على أحمد عوض أحـمد - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

4. محمودأحــــمد عوض أحمد - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

5. عبدالتواب فهمى أحمد عوض - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

6. محمود عباس عبدالمجيد حويه - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

7. عوض أحــــــمد عوض أحمد - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

8. على إسماعيل على ثابت - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

9. مؤمن مرعى ســـيدعلى - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

( 5 )مقرأة الإخلاص – أبو صير

1. مصـــطفى علـــى عوض أحمد - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - قائم بأعمال شيخ مقرأة

2. رمضان محمد عبد المقصود حسن - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

3. صبري صـــادق ســــيد سلام - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

4. عادل عبدالواحــــد عرفة سلامة - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

5. على محمود عبد المقصود سيد - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

6. سعيد عبد الخالق طه الشيمى - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

7. محــــمد علــــى محـــــمد على - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

8. محمد صابر على رجب - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

9. مرسي عبد التواب مرسي حسن - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

( 6 )مقرأة علي ندا – الكوم الأحمر

1. سلامة كامل جمعة قناوى - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - شيخ مقرأة معتمد

2. أيمن منصور عبد العزيز متولى - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

3. محمد محــسن حســانين عبد اللطيف - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

4. ممدوح أحمد عبد الحفيظ احمد - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

5. أحمد محــمد محــــروس عبدالغني - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

6. حسن محمد حسن محمد - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

7. حجاج صابر عبد اللطيف - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

8. حســــان علـــى أحمــــد محمد - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

9. أحمد محمود عبد الرحمن محمود - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

10. محمد عبد الحميد جودة مرجح - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

11. عصـام سيـــدعلـــــى إبراهيم - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

( 7 )مقرأة المندوه – المنصورية

1. محمد مصطفى عبد الرحمن العياط - أوسيم - المندوه المنصورية - قائم عمل شيخ مقرأة

2. سنوسي عبده يوسف العياط - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

3. فتحى رواش عفيفي محمد - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

4. نصر أحمد سيد أحمد جلاله - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

5. أحمدعبد الهادى احمد محمود - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

6. مصطفى أحمد خميس راشد - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

7. أحمد سيدأحمدعباس - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

8. عمار أحمد عبد العظيم سيد - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

9. كمال حسن عاشورخضر - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

10. عبد البر أحمد سيد أحمد - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

( 8 )مقرأة جاد محسن – برطس

1. السيد على أحمد أحمد - أوسيم - جاد محسن برطس - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. طه كمال مصطفى الصباحى - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

3. محمود محمد حسن دويدار - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

4. عماد الدين محمد حسن مصطفى - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

5. مشهور سعيد أحمدمدين - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

6. شحات أحمد حسن مصطفى - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

7. محمود عبد المنعم محمدالسيد - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

8. محمود عادل محمد إبراهيم - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

9. عبد الكريم محمد محمدمحمد - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

( 9 )مقرأة النصر – القيراطيين

1. محمد يونس حسن حسن عيسي - أوسيم - النصر القيراطين - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. طاهر عبد الرؤوف عبد العال محمد - أوسيـم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

3. حسنى محمود عبد ربه احمد - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

4. ممدوح كامل على محمد - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

5. محمد أحمد أحمد خليفة - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

6. صلاح أحمد أحمد الزين - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

7. عبد المنعم أحمد رضوان صالح - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

8. عبد الناصر عبد الصبور عبد العال محمد - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

9. هانى شــــاكر أحمــــد محمد - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

10. ياسر السيد حامد السيد - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

11. محمود إمام وخطيب حسين جادو - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

( 10 )مقرأة الصبّاح – الهرم

1. معاذ شريف صابر يوسف - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عادل حسنى عطيةعبد المنعم - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

3. عبد العليم على عبد العليم محمد - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

4. صلاح سيد على قاسم - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

5. محسن الســــيد محمــدالسيد - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

6. على السيد كامل عبد العال - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

7. على عبد النبي عويس عبد الواحد - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

8. عبد الله عبد الحميد ربيع - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

9. محمد أحمد حمودة أحمد - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

( 11 )مقرأة محمد أبو طي – جزيرة محمد

1. السيد عبد الحليم على حسن - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. السـيد محــــمد ماهرالسيد - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

3. كارم رضــوان حافـــظ محمود - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

4. أحمد عبد المنعم على حسن - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

5. مجدى عبده عبد البارى حسن - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

6. حسن محمود أحمد المغربي - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

7. أحمد محمد فهمى محمد سالم - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

8. أحمد سامى سيد محمد - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

( 12 )مقرأة علي الشورى – الرهاوي

م - الاسم - الإدارة - المقرأة - الصفة

1. أيمن محمد عبد المنعم محمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. محمد رزق عبد الفتاح عبد الصمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

3. عاطف رجب فرحات محمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

4. عبدالله سعيد عبدالله عبد الصمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

5. عبد العزيز نصر عبد الصمد الشملول - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

6. مصطفى محمد عبد المنعم محمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

7. حمدي عيد خليل عبد الصمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

8. حامد عبد الفضيل عبد الرحمن - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

9. محمد جاد محمد خطاب - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

10. رجب عبد الواحد فرج على - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

11. سعيد أحمد عبدالله أحمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

12. محمد مرضى محمد على - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

13. عبد الرحيم أحمد عبد العزيز - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

( 13 )مقرأة النور - برقاش

1. إبراهيم رجب كريم محمد - منشأة القناطر - النور برقاش - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. محمد كمال محمد طلبة - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

3. عبد الحميد رجب كريم محمد - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

4. حمدي عبد العليم عبد العزيز زيدان - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

5. بدر محمد جمعة فايد - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

6. عبد الفضيل محمد عبد الفضيل سعيد - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

7. عاطف عباس بشير عبد الكريم - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

8. محمد جابر عبد الرحمن دياب - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

9. جمال محمد حسين أبو سيف - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

10. مراد على شعبان على - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

11. محمد حلمي عبد السلام الدغدوغي - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

12. عبد النبي حامد محمد السيد - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

( 14 )مقرأة السلام بهرمس

1. مصطفى صبحى منجود منصور - منشأة القناطر - السلام بهرمس - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عاشور محمد محمود أحمد - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

3. مصطفى محمد عبد النبي - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

4. محمــــد حســــن بدر محمد - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

5. سامح على عبد المجيد نجم - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

6. فتحى رجب عبد الحميد إسماعيل - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

7. أنور علي عمر عبد العزيز - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

8. السيد فرج حامد محمد الزقم - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

9. محمود عبد الفتاح حامد عبد الرحمن - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

10. أسامة عزت إبراهـــيم أحمد - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

11. عبد الرحمن صـــلاح جلال محمد - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

( 15 )مقرأة علي خليفة – بهرمس

1. مجدى نجـــــيب شفـــــيق بيومى - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. إبراهيم جابر محـــــــمد سليمان - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

3. رمضان محمد محــــــمد بركات - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

4. محمد محـــمود أحمــــــــد الشافعي - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

5. كمال عبد المعطى عبد الواحد إسماعيل - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

6. صبحى محمد محــــــمد بركات - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

7. عبدالفتاح عمر عبد العزيز إسماعيل - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

8. عرفان صبحى إسماعيل إسماعيل - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

9. محمود عبد النبي محمد أحمد - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

10. مسعد عبد المحسن منجود السيسي - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

11. حاتم صبحى إ سماعيل إسماعيــــل - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

( 16 )مقرأة علي غريب – الجلاتمة

1. حسين كامل أبو عميرة موسى - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - شيخ مقرأة معتمد

2. إبراهيم شعبان رجب عبد الله - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

3. أيمن سـعد سعيـــد سعد - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

4. مرزوق عبدالعزيز على السنيطي - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

5. حمدي محمود ظاهر حسين - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

6. محمد محمد عبــــاس فرحات - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

7. خالد راضي خالد عبد الحميد - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

8. رمضان محمود عبد المقصود مدين - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

9. سعيد محمد عبد النبي محمد - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

10. عاشور عبد المتجلي محمد الظريف - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

11. مصطفى محمد مصطفى محمود ابو حطب - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

( 17 )مقرأة النور– بهرمس

1. يوسف محمد على بدر - منشأة القناطر - النور بهرمس - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. السيد محمود السيد أحمد الشاهد - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

3. أحمد عاشور أحمد عبود - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

4. عصام مبروك أحمد محمد - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

5. محمود محمد مندوه محمد - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

6. محمود محمد مصطفى هيبة - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

7. محمود محمد السيد محمد - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

8. على خيرت على حسن - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

9. محمد حامد حســـن محمد - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

( 18 )مقرأة أبو سنة – ناهيا

1. محمد عبد الفتاح أبو السعود جهيم - كرداسة - أبو سنة ناهيا - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. محمد محمود السيد القصاص - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

3. السيد كامل حسن الشعراوي - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

4. عادل على على أبو داغر - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

5. أحمد السيد أحمد الطايش - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

6. حمزة محـــــمد حمزة عبد الواحد - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

7. حسن عبد الفتاح إبراهيم غزالة - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

8. سمير عبد الفتاح إبراهيم غزالة - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

9. خالد رشدي إبراهيم العطار - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

10. كامل محمد حســـين عنبة - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

11. إسماعيل أحمد محمد الديب - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

( 19 )مقرأة الشاعر – كرداسة

1. السيد أحمد أحمد الطايش - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - شيخ مقرأة معتمد

2. أنور حسانين أنور السيد - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

3. محمد بهي الدين عبد المقصود زكريا - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

4. عبدالحليم عادل علي أبو داغر - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

5. طه مليجى الصوابى أبوتيتى - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

6. مصطفى سالـــــــم على طلبة - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

7. عمرو محـــمد مرســــــي محمد - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

8. عبد الناصر عبد النبي شعبان عبد العزيز - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

9. محمد إبراهيــــــم عيسي محمد - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

( 20 )مقرأة عمر العراقي – ناهيا

1. عبدالعال السيد أحمد بدوى - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - شيخ مقرأة معتمد

2. أحمد على الســــــيد سلامة - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

3. أحمد عبد العال السيد الكفراوي - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

4. فتحي أحمد خلــــــيل إبراهيم - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

5. محمد عبد العزيز محمد العدوى - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

6. محمد سعد الســــــيد المزين - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

7. طارق سعد حسيـــن أبو داغر - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

8. إبراهيم السيد مبروك أبو السعود - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

9. وجيه علـــى عبد المجيد الوراقى - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

( 21 )مقرأة الهداية ظريف – كفر حكيم

1. السيد طه السيد داود - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. شهاب أحمد منتصر محمد - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

3. حسانين تهامي حسانين الصفطاوي - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

4. محمود أنور عبد الغنى عبد الجواد - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

5. سعيد صــــلاح عبده عامر - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

6. أحمد وهبة أبو سريع إسماعيل - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

7. أيمن حامد مبــــروك مسعود - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

8. عزالدين عطا صـــالح عثمان - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

9. حسن أحمد محـــــــمد أحمد - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

( 22 )مقرأة الحصري

1. شعــبان العدلي عامـــــــر ميهوب - أكتوبر - الحصـــري - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. أبو الليل أحمد عبد اللطيف - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

3. ربـــــيع ربــــيع عطــــية عويدات - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

4. عماد يحيى أحــــمد خليل - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

5. شعبان عبد الباقي عبد الواحد عبد الجواد - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

6. مالك محمــــود فـــــرج سيد - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

7. محمد أحمد حسن موسي - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

8. محمد عبد المنعم رمضان عبد السلام - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

9. عبد الرحمن صدقي عبد المنعم حمودة - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

10. رجـــــب سعــــيد محمد قــــناوي - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

11. محمد عبد الحسيب خليفة عريشة - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

12. محمود إبراهيم محمد على - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

13. محمود على محمود سليمان - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

( 23 )مقرأة راشد لوتاه الشيخ زايد

1. محمد صـــــلاح علـــى علي - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عبد السلام رمضان عبد المقصود سيد - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

3. إبراهـــــــيم صابر علي رجب - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

4. شعبان رمــــضان زكى محمد - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

5. عبدالرحمن بوشي محمد موسي - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

6. حسين خليفة حسين محمد - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

7. مصطفى عمر إبراهــيم عامر - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

8. محمد خيـــــــرى حسين إبراهيم - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

9. عبد الرازق سالم عبده - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

10. إبراهيــــــم أحمد محمد الوكيل - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

( 24 )مقرأة عبد اللطيف – أبو النمرس

1. محمد عبد الجليل ذكى عبد الجليل - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. طه عبد الشافي عبد ربه صالح - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

3. عبد الباسط محمد خليل على - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

4. إبراهيم عبد الله سيد عاشور - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

5. أحمد عبد الرحمن عبدالله عبد الله - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

6. أحمد عبد اللطيف عبد الحليم سليمان - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

7. شعبان رمضان محمد سيد - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

8. عصام أحمد محمد بيومي - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

9. فتحــــي عبـــاس محــــمد صبيح - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

10. إبراهيم عبد الفتاح مدكور بيومي - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

11. عصام سلامة حسين زيادة - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

( 25 )مقرأة محمد أحمد – الحوامدية

1. صفوت كامل عبد العال أحمد - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. أيمن عبد الدايم رجب على - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

3. محمود شحات علي حسن - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

4. محمود حسن محمود أحمد - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

5. إبراهيم محمد عبد الله عبد الله - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

6. محمد عبد الفتاح كامل بيومي - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

7. محمد عبد الله محمود خلف الله - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

8. أحمد عبد العزيز إبراهيم الكرداس - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

9. عزت سيد رجب شعبان - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

10. سيد حربي نصر بيومي - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

11. حربي عبد الله محمد الدبشة - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

( 26 )مقرأة محمد رمضان ش المحطة

1. أحمد محــــمود توفيــــق قنديل - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عبدالرحمن أنور محمد متولى - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

3. محمـــد عــــبده ســــالـــم محمد - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

4. بلال محمد حداد على - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

5. طه صابر أحمد على - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

6. حسين رمـضان متــولى عيسوى - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

7. مصطفى أحمد المصوعي مصطفى - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

8. عبدالوهاب محمد عبد الغنى - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

9. عبدالنبي على مرسي عبود - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

10. عبدالسميع محمد أمين - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

11. عبدالرحمن أحمد على عبدالله السلاموني - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

12. محمود محمد سيد محمود - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

( 27 )مقرأة شعبان غنيم – العياط

1. عاطف مبروك بطاوي مبروك - العياط أول - شعبان غنيم العياط - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. سيد عبد التواب سيد وحش - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

3. سامح زغلــــول علي سالم - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

4. سليمان محمد محمود أحمد - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

5. سيد نادي محمــــود مرسي - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

6. عادل فتحي مبروك نخيلي - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

7. عبد النعيم محمد صالح خليل - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

8. علي محمد علي سيد - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

( 28 )مقرأة الكبير - الطالبية هرم

1. سمير مشحوت عبد الشافي عمر - جنوب - الكبير الطالبية هرم - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عمرو مصطفى عبدالعال عبد العزيز - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

3. صلاح عبد المحسن عبده محمد - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

4. محمد أبو النجا محمد غلاب - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

5. عبدالخالق محمد عبد الخالق بيومي - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

6. عبدالسلام عبد الرسول محمد على - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

7. محمد عيسي عبد الحكيم عيسي - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

8. محمد رضا على الصاوي شعلان - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

9. مصطفى محمد أحمد محمد - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

10. إبراهيم عبد الستار عبد المنعم صابر - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

( 29 )مقرأة العتيق البحري - بنى سلامة

1. محمد يوسف حسين الدبركي - منشأة القناطر - العتيق البحري - بنى سلامة - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عيد - منشأة القناطر - العتيق البحري - بنى سلامة - عضو مقرأة

3. على أحمــــد علـــــــي عبد الله - منشأة القناطر - العتيق البحري - بنى سلامة - عضو مقرأة

4. عمرو شكرى عبد الصادق - منشأة القناطر - العتيق البحري - بنى سلامة - عضو مقرأة

5. صلاح يوسف حسين الدبركي - منشأة القناطر - العتيق البحري - بنى سلامة - عضو مقرأة

6. مصطفى فــــراج الســـيد فراج - منشأة القناطر - العتيق البحري - بنى سلامة - عضو مقرأة

7. السيد مسعد الســــيد عبد الغفار - منشأة القناطر - العتيق البحري - بنى سلامة - عضو مقرأة

8. رضا أحمد الصاوي محمد - منشأة القناطر - العتيق البحري - بنى سلامة - عضو مقرأة

( 30 )مقرأة الكبير - عرب مزغونة

1. أحمد فضــــل محمد إبراهيم - الصف - الكبير عرب مزغونة - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. خضر حسن راشد خضر - الصف - الكبير عرب مزغونة - عضو مقرأة

3. أحمد حســـين إبراهيم سليمان - الصف - الكبير عرب مزغونة - عضو مقرأة

4. نصر رمضــــان على حسين الكيلاني - الصف - الكبير عرب مزغونة - عضو مقرأة

5. عمرو عبد العزيز عبد اللطيف على - الصف - الكبير عرب مزغونة - عضو مقرأة

6. محمد عواد شديد صالح - الصف - الكبير عرب مزغونة - عضو مقرأة

7. كمال عبد الرحيم أحمد هيكل - الصف - الكبير عرب مزغونة - عضو مقرأة

( 31 )مقرأة خالد بن الوليد - الكيت كات

1. شريف عامر عبد الفتاح أحمد - شمال الجيزة - خالد بن الوليد الكيت كات - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. مصطفى السيد عبد النبي محمود - شمال الجيزة - خالد بن الوليد الكيت كات - عضو مقرأة

3. خلف عبد القادر يونس محمد - شمال الجيزة - خالد بن الوليد الكيت كات - عضو مقرأة

4. علي فؤاد على إسماعيل - شمال الجيزة - خالد بن الوليد الكيت كات - عضو مقرأة

5. محمود صابر محمد أمين - شمال الجيزة - خالد بن الوليد الكيت كات - عضو مقرأة

6. محمود قاســـم قاســم محمد - شمال الجيزة - خالد بن الوليد الكيت كات - عضو مقرأة

( 32 )مقرأة المدينة – أطفيح

1. أحمد حداد إسماعيل على - أطفيــــح - المدينة - أطفيح - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. صابر صلاح ونيس محمد - أطفيــــح - المدينة - أطفيح - عضو مقرأة

3. خالد عبد الحفيظ محمد محمد - أطفيــــح - المدينة - أطفيح - عضو مقرأة

4. محمد محمود عبد التواب أحمد - أطفيــــح - المدينة - أطفيح - عضو مقرأة

5. أحمد فتحي محمد جودة - أطفيــــح - المدينة - أطفيح - عضو مقرأة

6. أحمد صبحى على زيدان - أطفيــــح - المدينة - أطفيح - عضو مقرأة

( 33 )مقرأة الشهـــداء زاوية دهشور

1. أحمد منصور إبراهيم عبد الحميد - البدرشين ثان - الشهـــداء زاوية دهشور - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. إسلام رمضان حسن غانم - البدرشين ثان - الشهـــداء زاوية دهشور - عضو مقرأة

3. خالد أبو بكر محمد عبد الرحمن - البدرشين ثان - الشهـــداء زاوية دهشور - عضو مقرأة

4. سيد منصور سيد حامد - البدرشين ثان - الشهـــداء زاوية دهشور - عضو مقرأة

5. رضا أحمد عبد الرحمن عبد المحسن - البدرشين ثان - الشهـــداء زاوية دهشور - عضو مقرأة

6. محمد كامل محمد علي - البدرشين ثان - الشهـــداء زاوية دهشور - عضو مقرأة

ثانيًا: المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور وستعقد كل جمعة بعد صلاة العصر، وهي:

م - المسجد - الإدارة - المسئول عن المقرأة

1. الحصري - أكتوبر - إمام المسجد

2. الوحدة الكوم الأحمر - أوسيم - إمام المسجد

3. النور المنصورية - أوسيم - إمام المسجد

4. النصر القيراطين - أوسيم - إمام المسجد

5. النور الأبعدية - أوسيم - إمام المسجد

6. الرحمن أبو صير - البدرشين أول - إمام المسجد

7. خاتم المرسلين - البدرشين أول - إمام المسجد

8. المتناوئ - البدرشين أول - إمام المسجد

9. الشهداء - البدرشين ثان - إمام المسجد

10. مسجد نادى الصيد - شمال الجيزة - إمام المسجد

11. المغفرة - شمال الجيزة - إمام المسجد

12. الصباح - الهرم - إمام المسجد

13. الدودا - الوراق - إمام المسجد

14. الاستقامة - وسط الجيزة - إمام المسجد

15. عبد الفتاح الحسيني - وسط الجيزة - إمام المسجد

وأوضحت الوزارة أنه يتم إلحاق مديري إدارات أوقاف الجيزة ( أعضاء المقارئ القرآنية )بمقرأة مسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة، ويكون موعد انعقادها عقب صلاة الظهر، يوم السبت من كل أسبوع، وهما:

1 - محمد حســـين قاســـــم حسين - شمال الجيزة

2 - عبدالمنعم محمد فهيم عثمان - العياط أول