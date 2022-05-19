اليوم السابع
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الأوقاف تعلن أسماء وعناوين 50 مسجدا بالجيزة ضمن البرنامج الصيفى للأطفال

الخميس، 19 مايو 2022 02:30 م
الأوقاف تعلن أسماء وعناوين 50 مسجدا بالجيزة ضمن البرنامج الصيفى للأطفال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أسماء المساجد المشاركة فى البرنامج الصيفى للأطفال بمحافظة الجيزة كمرحلة أولى، وعددها خمسون مسجدًا، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع. 
 
وفيما يلى أسماء وعناوين المساجد المشاركة:
 
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فى سياق متصل نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني المادة العلمية للبرنامج الصيفي للأطفال إضافة إلى حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم حسب ظروف كل طفل ومجموعة ومسجد على حدة. 
 
كما لفتت الوزارة إلى أهم المشاركين في البرنامج الصيفي للأطفال (حق الطفل) المرحلة الأولى والتي تبدأ من السبت المقبل، وهم كما يلي:
 
1-  خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب، كل فى مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.
2-  خريجو أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.
3-  جميع الأئمة والقراء الذين شاركوا في إيفاد رمضان خلال آخر خمس سنوات كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.
4-  الحاصلون على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من الأئمة كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.
5-  الواعظات المعينات بوزارة الأوقاف، وفق الجدول المعلن على الموقع الإلكتروني للوزارة.
6-  الواعظات المتطوعات المعتمدات من وزارة الأوقاف، وفق الجدول المعلن على الموقع الإلكتروني للوزارة. 
 
وشددت الوزارة على جميع المساجد المشاركة الإعلان عن البرنامج فى مكان بارز بلوحة الإعلانات. 

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