الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن لبذل قصارى الجهد لإنهاء الأعمال القتالية فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعضاء مجلس الأمن الدولى على بذل قصارى الجهد بغية إنهاء الأعمال القتالية المتواصلة فى أوكرانيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن:"أدعو جميع أعضاء المجلس إلى فعل كل ما بوسعكم كي تسكت المدافع والإسهام فى دعم السلام في أوكرانيا وكل الأماكن الأخرى، موضحا أن القانون الإنساني الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2417، يقضي بضرورة حماية البضائع والإمدادات المطلوبة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك المواد الغذائية والمحاصيل والماشية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن القانون الدولي ينص أيضا على ضرورة منح المنظمات الإغاثية الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المدنيين المحتاجين إلى الدعم، مؤكدا على أن مجلس الأمن يلعب دورا حاسما في المطالبة بتطبيق القانون الإنساني الدولي ومعاقبة مخالفيه.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن احتياطيات الأغذية في العالم تكفي للجميع وأن المشكلة تكمن في كيفية توزيعها، متابعا: أحثكم على بذل قصارى الجهد بغية أداء دوركم.